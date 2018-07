Diamanten huwelijk voor Jan en Suzanne 13 juli 2018

Jan Goovaerts en Suzanne Scherens uit de Nieuwebaan in Werchter (Rotselaar) vierden op 24 mei hun diamanten huwelijksverjaardag.





Jan (87) werd geboren in Rotselaar en was na negen jaar beroepsmilitair altijd vliegtuigtechnicus bij Sabena. Suzanne (81) is afkomstig uit Werchter en was verkoopster bij Galeries Anspach in Leuven en Nopri Haacht. Er kwamen drie kinderen, vier kleinkinderen en al een achterkleinkind. Jan tuiniert nog en verzamelt postzegels. Suzanne houdt van naaien en breien.











(SPK)