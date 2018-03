Diamanten huwelijk voor Achilles en Madeleine 29 maart 2018

Achilles Valkenaers en Madeleine Beirnaert uit de Broekstraat in Rotselaar vierden op 22 maart hun 60ste huwelijksverjaardag. Achilles (82) komt uit Rotselaar en werkte 39 jaar lang voor Brouwerij Mena en Stella Artois. Na 18 jaar in de onderhoud van tapinstallaties voor Mena oefende hij voor Stella Artois een leidinggevende job uit in het brouwproces. Madeleine (79) werd geboren in Leuven en werkte 17 jaar voor Wasserij Zilverwit in Rotselaar. Ze hebben een zoon en een dochter. Achilles is al ruim 70 jaar trompettist bij Sint-Cecilia en stichtend lid van De Helleblazers. Hij is ook stichter en bestuurslid van buurtcomité Hellicht. Madeleine houdt van naaien en kaartspelen.





(SPK)