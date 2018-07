Diamant voor René De Clerck en Hermine Beckx 31 juli 2018

02u23 0

Rene¿ De Clerck en Hermine Beckx uit de Eektstraat in Wezemaal (Rotselaar) waren op 19 juli precies 60 jaar getrouwd. René (82) is afkomstig uit Kortrijk-Dutsel en werkte 43 jaar lang als magazijnbediende voor Java. Hermine (80) werd geboren in Tielt en werkte achtereenvolgens voor Philips in Leuven en eveneens voor de Rotselaarse koffiebranderij Java. Er kwamen twee kinderen, vier kleinkinderen en ook al een achterkleinkind voor de jubilarissen. René is altijd heel actief geweest in het bestuur van seniorenvereniging Aksent. Nu gaat hij nog graag kaarten.





(SPK)