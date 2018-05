Diamant voor Louis Van Meeuwen en Fanny Tichelbaut 30 mei 2018

Louis Van Meeuwen en Fanny Tichelbaut uit de Aarschotsesteenweg in Wezemaal (Rotselaar) waren op 12 april precies 60 jaar getrouwd. Louis (84) is afkomstig uit Herselt en was 16 jaar lang beroepsonderofficier in Soest.





Vervolgens werkte hij in de administratie van de Rijkswacht. Fanny (78) groeide op in Kessel-Lo en werkte daar ook 21 jaar lang in de administratie. Er kwamen twee kinderen, vier kleinkinderen, en het zesde achterkleinkind is op komst. Louis gaat nog graag fietsen en wandelen. Fanny's hobby's zijn toneel spelen, bloemschikken en handwerk.





