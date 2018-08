Diamant voor Frans Verbeeck en Gusta Van Loo 28 augustus 2018

Frans Verbeeck en Gusta Van Loo uit de Vijfde Liniestraat in Rotselaar waren op 2 augustus precies 60 jaar getrouwd. Frans (84) groeide op in Rotselaar, en was altijd autobestuurder: eerst voor de Kina-limonadefabriek in Rotselaar, en daarna nog 26 jaar voor de Renault-fabriek in Vilvoorde. Gusta (78) werd geboren in Tremelo en werkte als poetsvrouw. Ze zorgde eveneens voor hun vier dochters. Er kwamen ook acht kleinkinderen, en al drie achterkleinkinderen voor de jubilarissen. Frans was altijd een fervent duivenmelker.





(SPK)