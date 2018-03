Diamant voor Fons Leys en Ivonne Luyten 28 maart 2018

Fons Leys en Ivonne Luyten uit de Stationsstraat in Rotselaar waren op 15 februari precies 60 jaar getrouwd. Fons (81) werd geboren in Tremelo en werkte als nachtwaker op Campus Heverlee van de KU Leuven. Vervolgens was hij ook nog 20 jaar opzichter in het Sportkot van de Leuvense universiteit. Ivonne (81) groeide op in Ramsel en werkte eerst in tabaksfabriek Vander Elst in Leuven. Vervolgens baatte ze in Rotselaar jarenlang Zaal Wouters en het bijhorende café uit. Het koppel kreeg twee kinderen, evenveel kleinkinderen, en er kwamen ook al twee achterkleinkinderen. Fons is als begenadigd boogschutter veelvuldig Belgisch Kampioen Boogschieten op doel.





(SPK)