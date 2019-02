Dertiger riskeert rijverbod na ongeval onder invloed met tractor tijdens Rock Werchter KAR

14 februari 2019

18u49 0 Rotselaar Een dertiger uit Schriek riskeert in de Leuvense politierechtbank 8 maanden rijverbod en een geldboete voor een ongeval met een tractor tijdens Rock Werchter. Daarbij vielen twee gewonden.

Het muziekfestival in 2016 was een moddereditie. Daarom werd in groten getale boomschors en zand aangevoerd. Nick B. voerde die zondag met een tractor van Transport Michiels houtschilfers aan om de festivalsite minder drassig te maken. Toen zijn shift erop zat, bleef B. nog op de weide hangen om pinten te pakken met collega’s. Onder invloed van alcohol stapte hij terug in de tractor. Toen hij de Werchtersesteenweg opdraaide, verloor hij de controle over zijn stuur, waardoor de tractor met aanhanger kantelde en op de rijbaan terechtkwam. Daarbij werd een 27-jarige fietser uit Antwerpen en een 42-jarige voetganger uit Berchem geraakt. De fietser verkeerde initieel in kritieke toestand, maar het levensgevaar was snel geweken. De voetganger hield lichte verwondingen over. B. moest zijn rijbewijs toen voor 15 dagen inleveren. Maar nu riskeert de dertiger acht maanden rijverbod. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak voor de dronkenschap, de overdreven snelheid en het niet hebben van een geldig rijbewijs. Volgens zijn advocaat vielen de werken op de festivalweide onder landbouwactiviteiten en daar had haar cliënt wel een rijbewijs voor. De nv Michiels stond eveneens terecht omdat de toelating werd gegeven aan iemand die niet het geschikte rijbewijs had om met een tractor van het bedrijf te rijden. De verdediging weerlegde die tenlastelegging en vroeg de vrijspraak. Vonnis 14 maart.