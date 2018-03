Derde dode vos in maand tijd WANDELAARS VINDEN MOGELIJK GIFEI LANGS DIJLEDIJK KIM AERTS

26 maart 2018

02u23 2 Rotselaar Begin deze maand al werd in het Haachts Broek een vergiftigde vos aangetroffen, afgelopen weekend werden er nog twee andere gevonden, én een verdacht ei in de buurt van het natuurgebied tussen Tremelo en Werchter. "Het vermoeden van vergiftiging wordt alleen maar bevestigd", reageert Ilse Vervloesem. Zij vond zaterdag een kadaver dat was gedumpt in een plastic zak onder een boom.

Het was Ilse Vervloesem van Natuurpunt Tremelo en haar man die zaterdagmiddag de gruwelijke vondst deden terwijl ze zwerfvuil aan het rapen waren in het natuurgebied Laakdal op de grens met Beverlaak. De dode vos lag onder een boom in een plastic zak. "Ik vermoed dat hij vergiftigd is", denkt Vervloesem. "Er hing geen bloed aan of het dier leek ook niet gewond. Als het een ongeluk zou zijn, hadden we het dier eerder aan de rand van de weg aangetroffen dan in een zak." De vos werd er waarschijnlijk tussen woensdag en zaterdag gedumpt.





Vergiftiging

Ondertussen bleek dat iemand twee weken geleden in een weiland in de buurt ook al een dode vos had aangetroffen. Dat terwijl begin deze maand in het Haachts Broek nog een andere vos vergiftigd werd. "Ik vermoed dat het in deze recente gevallen dus ook om vergiftiging gaat", reageert Vervloesem. Dat vermoeden werd alleen maar bevestigd toen er zaterdagavond nog een melding binnenliep dat iemand een verdacht ei had aangetroffen aan de Dijledijk in Tremelo, in vogelvlucht niet eens zo ver van de vindplaats van de kadavers.





De vos die drie weken geleden in het Haachts Broek werd aangetroffen, bleek ook vergiftigd met een kippenei. Onderzoek wees uit dat het beest eieren had verorberd die waren ingespoten met gif. Of het recent gevonden ei ook gif bevatte, is nog niet duidelijk.





Onderzoek

Johan De Meirsman van Natuurpunt Haacht is ongerust, maar hij wil de drie gevallen nog niet linken. "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken. We willen de kadavers eerst laten onderzoeken om uitsluitsel te geven, maar het is goed dat iedereen uitkijkt, want ook voor honden kan dit fataal aflopen. Het gebruik van gifeieren is niet alleen illegaal, maar ook onverantwoord. Het is een gevaar voor de volksgezondheid", zegt De Meirsman. Die moest drie weken geleden ook vaststellen dat een blauwe reiger werd doorzeefd met hagel. De vogel werd ontdekt door alerte wandelaars, eveneens in het Haachts Broek. "Niet alleen is de blauwe reiger een beschermde diersoort waarop jacht ten allen tijde verboden is, hij hield zich bovendien op in een erkend natuurreservaat. Naar de dader hebben we het raden, al is deze dus wel in het bezit van een jachtwapen", besluit De Meirsman.





Natuurpunt roept op om verdachte zaken te melden via het gratis nummer 0800/26.356. Het Agentschap voor Natuur en Bos werd in alle gevallen op de hoogte gesteld. Zij zullen de instanties van de betrokken gemeente inlichten.