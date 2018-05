De 'Plas' verklaart zomer voor 'geopend' 26 mei 2018

Met temperaturen die volgens de voorspellingen vlot de 25 graden zullen halen, is de 'Plas' in Rotselaar er helemaal klaar voor om dit weekeinde een massa baders en zonnekloppers te ontvangen. De waterkwaliteit is goed, en er zullen redders aanwezig zijn, zodat de groene vlag zal uithangen.





Domein Ter Heide is zowel zaterdag als zondag van 10 tot 19 uur geopend. De zwemzone is, tenzij bij slecht weer, deze en volgende maand tijdens de weekends open van 14 tot 19 uur. In juli en augustus is de zwemzone dagelijks toegankelijk van 10 tot 20 uur. Inwoners van Rotselaar krijgen op vertoon van hun identiteitskaart gratis toegang.





Voor niet-inwoners bedraagt de toegangsprijs 5 euro. Wie met de fiets komt, betaalt 2,5 euro. (SPK)