De Lijn brengt 10.000 reizigers naar Werchter Boutique 18 juni 2018

02u34 0 Rotselaar De festivalbussen richting Werchter Boutique hebben dit jaar bijna tienduizend festivalgangers zien op- en afstappen. Dat blijkt uit de eerste tellingen van De Lijn.

Met de bussen wil de vervoersmaatschappij een steentje bijdragen om de verkeershinder in de ruime omgeving van de festivalweide te beperken. Ook tijdens het concert van Ed Sheeran, Rock Werchter en TW Classic kunnen de reizigers rekenen op het aanbod van De Lijn.





De oproep van organisator Live Nation, Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en de burgemeesters van Rotselaar en Haacht om met de bus naar Werchter Boutique af te zakken, werd duidelijk gehoord. De Lijn zette 46 chauffeurs en 28 bussen in om zo'n tienduizend festivalgangers veilig naar de wei te brengen. "Dankzij de inzet van onze chauffeurs, controleurs, en nog heel wat andere medewerkers, hebben we hiermee een mooi startschot gegeven voor de komende events", zegt Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant. "Op 1 juli staan we alvast opnieuw klaar voor de fans van Ed Sheeran." (ADPW)