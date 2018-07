De 'laatste': "Te lang van ontbijt en koffie genoten" 10 juli 2018

Omdat er iemand dé laatste moet zijn.. ziehier: Veronica. De Italiaanse moest na het middaguur zelfs nog beginnen inpakken. "Nu men net heeft omgeroepen dat het de hoogste tijd is om te vertrekken, is het toch wel even stressen", lacht de 34-jarige schone. "Gewoon te lang van het ontbijt en mijn koffie genoten. Maar geen paniek: binnen enkele minuten ben ik weg. Dit was mijn eerste Rock Werchter- een festival dat werkelijk 'rockt', in de goede betekenis. Piekfijn georganiseerd allemaal. Vier dagen lang stond ik op de eerste rij voor het hoofdpodium. En ook de party's achteraf waren fantastisch. Wel erg zwaar. Maar het was het allemaal meer dan waard.