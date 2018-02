De enige Belgen op topwedstrijd in VS GYMPIES KEERBERGEN STUURT DRIE JONGE TURNSTERS DE ARENA IN SVEN PONSAERTS

06 februari 2018

02u39 0 Rotselaar Turnclub Gympies Keerbergen mag - als enige Belgische club en al voor het vierde jaar op rij - gymnasten afvaardigen voor de prestigieuze WOGA Classic in de Amerikaanse stad Dallas. Lisa Vaelen (14), Cato Fleurackers (15) en Margo Van Linden (15) zullen het er opnemen tegen de wereldtop.

De koffers van Lisa uit Rotselaar, Cato uit Schriek en Margo uit Sint-Katelijne-Waver staan klaar. Later deze week reizen ze af naar de Verenigde Staten voor de WOGA Classic, een prestigieus toernooi voor Artistieke Gymnastiek. "Het is een organisatie van het wereldvermaarde trainingscentrum WOGA (World Olympic Gymnastics Academy)", aldus Ilse De Smedt, voorzitter van Gympies Keerbergen. "Deze bakermat van tal van olympische kampioenen werd opgericht en nog altijd geleid door voormalig kampioen Valeri Liukin. Madison Kosian bijvoorbeeld, die schitterde op de Olympische Spelen in Rio, is een 'product' van WOGA."





"Alles in Amerika is steevast 'big', dus ook hier nemen niet minder dan 1.500 gymnasten deel aan verschillende competities", vervolgt De Smedt. "De WOGA Classic staat ook bekend als een wedstrijd waarbij toekomstige Olympische sterren het tegen elkaar opnemen, en dat is deze keer niet anders. Er zijn, naast onze gymnasten, ook deelnemers uit de VS, Canada, China, Japan en Mexico. We zijn dan ook erg trots op het feit dat Gympies Keerbergen dit jaar opnieuw drie meisjes mag afvaardigen om ons land te vertegenwoordigen in de disciplines Sprong, Brug, Balk en Grondmat."





Topsportstatuut

Voor meervoudig Belgisch Kampioene Cato Fleurackers en Lisa Vaelen is het al de tweede keer dat ze mogen aantreden in deze topwedstrijd. Voor Margo Van Linden is het haar debuut. "Ze hebben allemaal het statuut van topsporter en trainen bijgevolg bijna 28 uur per week", legt trainer Geert Verstreken uit. "Artistieke Gymnastiek is momenteel hun leven. Het is dankzij de goede, jarenlange samenwerking met het Koninklijk Atheneum Keerbergen - waar ze school lopen - dat een combinatie van studies en topsport met internationale wedstrijden mogelijk is. Dit toernooi is voor hen een unieke gelegenheid om zich ook al eens aan de andere kant van de Atlantische Oceaan te laten zien. Want de kans dat deze jongedames er staan tijdens de Olympische Spelen in 2020, is zeker niet onrealistisch. Ze zijn ook nog altijd alle drie in de running voor een selectie voor het Europees Kampioenschap, begin augustus in Glasgow. Ook in dat opzicht is deze wedstrijd in de Verenigde Staten een belangrijke internationale ervaring."





Komende donderdag reist het gezelschap af naar Texas. Na nog een week training ter plaatse zullen de jonge turnsters op zaterdag 17 februari het beste van zichzelf geven in de Dr. Pepper Arena.