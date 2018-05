Danone schenkt werknemers extra bevallings- en geboorteverlof 05 mei 2018

02u52 0 Rotselaar Zuivelfabrikant Danone introduceert wereldwijd een vernieuwd ouderschapsbeleid voor haar medewerkers. Ook in de productievestiging in Rotselaar genieten werknemers voortaan van maar liefst drie extra weken betaald bevallingsverlof, twee weken bijkomend (volledig betaald) geboorteverlof voor de tweede ouder en tien extra weken adoptieverlof, bovenop de Belgische wettelijke regeling.

Danone wil aanstaande en jonge ouders en hun baby's daarmee helpen om een goede start te maken in de eerste duizend dagen. De periode van de zwangerschap tot de tweede verjaardag is niet alleen een spannende en uitdagende tijd voor ouders, ze is eveneens bepalend voor de latere gezondheid van het kind.





Om aanstaande moeders en hun baby te beschermen, krijgen werknemers aangepaste werkomstandigheden, vrijaf voor prenatale check-ups en voedingsadvies. Er worden eveneens speciale 'back-to-work'-programma's en flexibele werkcondities, met aangepaste borstvoedingsruimtes, voorzien. Danone meent immers dat een kinderwens of gezin niet ten koste hoeft te gaan van een mooie carrière, en omgekeerd.





Het uitgebreide ouderschapsverlof geldt vanaf 1 mei. De pre- en postnatale ondersteuning zal tegen eind dit jaar volledig geïmplementeerd zijn. (SPK)