Dame bestolen tijdens werken in de tuin

11 april 2019

De bewoonster van een huis op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar stelde woensdagmiddag omstreeks 12.10 uur vast dat er bij haar was ingebroken. Dat gebeurde terwijl zij aan het werken was in de tuin. De inbreker kon via de achterzijde van de woning het gebouw betreden. Er werd 210 euro, een gouden ring, drie polshorloges, een laptop en een smartphone ontvreemd.