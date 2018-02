Dag lang geen doorgaand verkeer 03 februari 2018

02u58 0

In het dorpscentrum van Werchter (Rotselaar) zal de Sint-Jansstraat op dinsdag 6 februari de hele dag afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer. Vanaf 6 uur 's morgens is er omwille van betonwerken aan een nieuwbouwproject op de hoofdweg van en naar het dorpscentrum geen doorgaand verkeer tussen de Rochusstraat en het Werchterplein mogelijk. Doorgaand verkeer vanuit Tremelo wordt omgeleid via de Nieuwebaan. De Sint-Jansstraat is wel beperkt toegankelijk voor plaatselijk verkeer (bewoners en ouders die hun kinderen aan de school moeten afzetten) tot aan de Walstraat. Plaatselijk verkeer kan omrijden via de Walstraat. (SPK)