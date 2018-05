Computercafé 24 mei 2018

De Rotselaarse gemeentelijke bibliotheek 'de Mena', het Dienstencentrum en een groep gemotiveerde vrijwilligers houden op donderdag 24 mei een 'Computercafé'.





Bedoeling is alle geïnteresseerden in nieuwe mediatoepassingen op maandelijkse basis een ontmoetingsmoment in een gezellige en ongedwongen sfeer te bieden. Diverse onderwerpen komen aan bod. Deelnemers brengen hun eigen tablet of laptop mee. De deelname is gratis. Het eerstvolgende Computercafé vindt plaats in bibliotheek De Mena, Provinciebaan 2 in Rotselaar en vangt aan om 19 uur. Einde om 22 uur. Meer info: computercaferotselaar@gmail.com of via de Facebookpagina Computer Café Rotselaar. (SPK)