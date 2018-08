Clubhuis Satudarah in as gelegd MOGELIJK GAAT HET OM KWAJONGENSSTREEK, NIET OM AFREKENING ANDREAS DE PRYCKER

04 augustus 2018

02u32 0 Rotselaar In de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 2 uur is het clubhuis van motorclub Satudarah aan Blaasbroek in Werchter in brand gestoken. Dat heeft het parket van Leuven bevestigd. Satudarah wedijvert al jaren met de Hells Angels, maar het is helemaal niet duidelijk of zij er iets mee te maken hebben.

Omstreeks 2 uur 's nachts meldde een buurtbewoonster aan lokale politiezone BRT dat ze een luide knal had gehoord en vuur en rook zag komen uit het bos aan Blaasbroek. "Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, zagen ze dat een chalet in lichterlaaie stond. Er hing een sterke benzinegeur waardoor het vermoeden groot was dat de brand werd aangestoken. Het parket stelde een branddeskundige en het labo aan. Zij gingen overdag ter plaatse en bevestigden dat er inderdaad brandversnellers werden gebruikt", vertelt Sarah Callewaert, woordvoerster van het parket van Leuven. De chalet in kwestie bleek een clubhuis van motorclub Satudarah te zijn. Of het nog in gebruik is, is nog onduidelijk. "Ik denk niet dat die mannen daar nog veel kwamen. Met het goede weer werd daar de laatste tijd nog wel eens een barbecue gehouden, en soms stonden er nog wel wat stoelen", meent burgemeester van Rotselaar Dirk Claes (CD&V). "Pakweg vier jaar geleden werden ze daar even gesignaleerd, maar daarna is het windstil geworden. En eerlijk, er zijn hier nooit problemen geweest met de motorclub. Geen vechtpartijen, geen tussenkomsten van de politie, niks", geeft Claes nog mee.





'1 percenters'

Satudarah werd in 1990 opgericht door enkele Molukse vrienden in het Nederlandse Moordrecht. Vandaag is de motorclub de grootste van Nederland en zijn er vestigingen over heel de wereld. In 2011 stapte Satudarah uit de Raad van 8, een overlegorgaan tussen de grote motorclubs in Nederland. De volwaardige leden van Satudarah behoren tot de zogenaamde '1 percenters', het één procent van de motards die zich niet aan de wet en de maatschappelijke regels houdt.





Afrekening?

Enkele jaren geleden kondigde de motorclub aan dat ze ook naar België zou afzakken. Aanvankelijk werd Antwerpen genoemd, maar dat wordt gezien als het territorium van de Hells Angels. District 9 kwam uiteindelijk in Hakendover bij Tienen terecht, maar Werchter werd dus ook gebruikt als clubhuis. Rest de vraag: is dit een kwajongensstreek? Of is er meer aan de hand? Het lijkt sterk dat Werchter het decor geworden is van een afrekening tussen twee motorclubs. Zeker omdat het niet duidelijk is of Satudarah het clubhuis effectief nog gebruikte.