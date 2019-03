Charmezanger Sammy Moore viert 50ste verjaardag met groot fanfeest KAR

12 maart 2019

Charmezanger Sammy Moore uit Rotselaar wordt 50 dit jaar. En dat wil hij niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Onder de naam ‘Sammy’s Birthday Special’ geeft hij op 13 juli 2019, vier dagen na zijn verjaardag, een groot fanfeest in Sportoase De Toren in Rotselaar. Naast het optreden van Sammy zullen ook collega’s Michael Lanzo, Danny De Roover, Aïssa en Eveline Cannoot van de partij zijn. Moore belooft heel wat muzikale verrassingen. Moore scoorde onlangs nog met zijn hit ‘Juf Sarah’ en momenteel siert ook ‘Ga je mee’ de Ultratop. Inlichtingen en tickets via www.sammymoore.be.