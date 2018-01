Chaletbrand was geen brandstichting 27 januari 2018

In Biesbeemden, op de grens tussen Werchter en Haacht, brandde donderdagnamiddag een houten chalet uit. Op het ogenblik van de feiten was er niemand in de chalet aanwezig. Het parket van Leuven onderzocht of er sprake was van brandstichting.





"Volgens de eerste bevindingen zou de brand een accidentele oorzaak hebben en was er geen kwaad opzet in het spel.", meldt Sarah Callewaert, woordvoerster van het Leuvense parket. Omdat de bewoner zonder bouwvergunning zou gezet zijn en er geen nieuwe vergunning kán komen omdat het om een tweede verblijf in agrarisch gebied gaat, zal er dus geen nieuwe chalet komen. (ADPW)