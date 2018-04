CD&V heeft als eerste volledige kieslijst klaar 24 april 2018

02u46 0 Rotselaar CD&V was in januari van vorig jaar al de eerste om de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend te maken en nu is de partij ook de eerste om een volledige kieslijst voor te leggen.

Waar de meeste andere partijen nog volop bezig zijn met de lijstvorming, kan de grootste partij van Rotselaar nu al 25 kandidaten naar voor schuiven. In die sterk vernieuwde ploeg maar liefst elf nieuwe kandidaten, onder wie vijf jongeren. Eerder werd al bekendgemaakt dat CD&V met Jelle Wouters (33) kiest voor een jonge en dynamische lijsttrekker. De poulain van huidig burgervader Dirk Claes is ook zijn gedoodverfde opvolger.





Dirk Claes en schepen Dirk Jacobs zullen de lijst samen duwen. Daarmee doet Claes na 24 jaar burgemeesterschap definitief afstand van de tricolore sjerp. "Dit is een ongelooflijk sterke ploeg waarmee we een uitstekende score kunnen behalen", zegt hij. "Ik wil de nieuwkomers opleiden en geef hen als coach mijn volle steun. Ik heb alle vertrouwen in onze lijsttrekker Jelle Wouters, waar ik nu al hecht mee samenwerk."





Jonge nieuwkomers

Schepenen Carine Goris en Gert Heylen staan op plaatsen twee en drie. Nele Demuynck, Werner Mertens, Ilse Michiels, Patrick Vervoort en Mia Van Cleynenbreugel vervolledigen de top van de lijst. Ook de uittredende raadsleden Nathalie Nouwen, Frank Staes, Dany Van Eylen en Kris Uytterhoeven versterken de ploeg. Opvallende jonge nieuwkomers zijn Christof De Coux en Ann Van Criekinge.





(SPK)