Caroline Dons is nieuwe voorzitter van Sp.a Rotselaar Stefan Van de Weyer

03 februari 2019

19u34 0 Rotselaar Caroline Dons (33) volgt bij Sp.a Rotselaar Kristof Vandenplas op die tijdens vorige gemeenteraadsverkiezingen fungeerde als lijsttrekker. Dons wil de komende jaren de gezondheidskuur leiden die de partij aan betere resultaten moet helpen.

“Kristof heeft beslist om een stap achteruit te zetten na de vorige verkiezingen. Ik ben zeer recentelijk verkozen als nieuwe voorzitter. Als nieuwe kracht wil ik er volledig voor gaan. We hebben een toffe en ambitieuze groep die de sp.a in Rotselaar terug op de kaart wilt zetten na onze tegenslag in oktober. We willen vooral duidelijk maken dat we een sociaalvoelende gemeente zijn waar het belangrijk is dat iedereen zich welkom voelt. Hierbij willen we zeker ook denken aan personen die het door omstandigheden iets moeilijker hebben binnen onze samenleving. We willen levendige dorpskernen realiseren en sociale netwerken uitbouwen waardoor mensen elkaar kunnen vinden en kunnen ontmoeten”, wist Dons, een alleenstaande mama van twee jonge kindjes en verpleegkundige van beroep.