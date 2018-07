Camping A1: Opbrengst deels naar liefdadigheids-verenigingen 06 juli 2018

Camping A1 is de oudste, en naar eigen zeggen ook de 'koppigste' camping van Rock Werchter. Zo'n 500 medewerkers van verschillende, regionale verenigingen maken dat de 11.000 gasten het er dag en nacht naar hun zin hebben. "Elke vzw levert in ruil voor een vast bedrag een bepaald aantal vrijwilligers", zegt campingverantwoordelijke An Boumans. "Dit jaar doen onder meer twee liefdadigheidsverenigingen mee: vzw 't Zorghuis uit Boortmeerbeek, dat zich voor kinderen met kanker inzet, en vzw Brotherhood uit Aarschot, dat minderbedeelde kinderen op kamp laat gaan. Onder meer ook de vzw's van de stewards van OHL en KV Mechelen staan hier paraat. We zijn enorm blij met hun hulp, want nooit eerder zat het hier zo vroeg zó vol. Terwijl het door de vakantieperiode extra moeilijk was om helpers te vinden. Die vakantieperiode maakt ook dat de gasten er dit jaar al véél vroeger waren. De bezetting van vandaag (gisteren, nvdr) zien we anders pas op zaterdagavond.