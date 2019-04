Buurt viert nieuwe straat met receptie KAR

08 april 2019

De buurtbewoners van Hoogland in Werchter hebben het einde van de werken in hun straat gevierd met een receptie. Hoogland, Kleine Molenweg en de Hermansstraat kregen een nieuw gescheiden rioleringsstelsel zodat het vuile afvalwater apart wordt afgevoerd van het regenwater. De straat kreeg ook verkeersremmers en grasbetontegels langs de kant van de weg om de bermen te beschermen tegen het autoverkeer. De inhuldiging van de nieuwe straat vond plaats in aanwezigheid van bevoegde schepen Carine Goris (CD&V) en burgemeester Jelle Wouters.