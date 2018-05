Burgemeester laat werkfiets pimpen 35 JAAR OUDE TWEEWIELER KRIJGT COMPLETE MAKE-OVER IN ROCK WERCHTER-STIJL SVEN PONSAERTS

05 mei 2018

02u51 0 Rotselaar Rotselaars burgemeester Dirk Claes liet in de aanloop naar Rock Werchter 2018 zijn 35 jaar oude festivalfiets 'restaureren', én pimpen. De tweewieler waarmee de 'festivalburgemeester' zich binnenkort over het hele festivaldomein zal begeven, werd meteen in de officiële Rock Werchter-kleuren herlakt, én van de officiële festivallogo's voorzien.

Burgemeester Dirk Claes (CD&V) glundert wanneer hij zijn fonkelnieuw ogende fiets bij de lokale fietsenmaker van Rotselaar gaat ophalen. "Deze fiets dateert uit mijn jonge twintigerjaren - nog gekocht bij de reeds decennia verdwenen Wezemaals Fietsenmaker Van den Eynde. De voorbije 24 jaar heeft hij echter uitsluitend tijdens Rock Werchter gediend: zowel op als rond het festivalterrein. Eens het festival gestart, kom ik dan ook geen wagen meer in: alle verplaatsingen - van de weide naar de campings, de kraampjes of fietsenstallingen, naar het busstation of Werchter-dorp - gebeuren met deze fiets. Zelfs als er eens dringend documenten op het gemeentehuis dienten te worden getekend, fietste ik over en weer. Een ander voordeel: bij problemen of politie-optredens was ik dankzij deze tweewieler steeds overal onmiddellijk ter plaatse. De dikkere banden die erop zaten bewezen onder meer op de scherpe keien achter het podium meermaals hun nut. Slechts een buitenband heb ik ooit moeten vervangen."





Na ruim drie decennia was een grondige 'restauratie' echter aan de orde. "De fiets werd volledig gedemonteerd en alle versleten onderdelen vervangen", zegt Maarten Grauwels van Fietsenwinkel Vitesse, gespecialiseerd in het restaureren en 'pimpen' van ogenschijnlijk afgeschreven vehikels. "Het kader werd ook opnieuw gelakt - op vraag van de burgemeester deden we dat in de officiële affichekleuren van Rock Werchter. Met wat extra creativiteit konden we er ook nog enkele kleine logo's aan toevoegen."





De burgemeester knikt goedkeurend. "Erg mooi. Mijn werkfiets is precies als nieuw. De mensen van Vitesse hebben er een echt festivaljuweeltje van gemaakt: de enige Rock Werchter-festivalfiets. Nu, voor de prijs die ik betaal koop je ook wel bijna een nieuwe (lach)."





Bagagedrager

Minder tevreden is de burgemeester over het verdwijnen van zijn bagagedrager. "Meermaals voerde ik in de vroege uurtjes ietwat beschonken en verdwaalde festivalgangers achterop naar de campings. Zonder bagagedrager lukt dat niet... Maar Maarten zal dat nog in orde brengen. De vele, jarenlang gespaarde festivalbandjes die aan de stuurstang hingen, ben ik wél definitief kwijt. Ik zal ook nog een stevig fietsslot moeten kopen, want anders dan de voorbije jaren, denk ik dat ik mijn 'werkfiets' best wél slotvast achter laat."