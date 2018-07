Burgemeester komt met idee tegen droogte: 'de waterbank' 04 juli 2018

Rock Werchter verbruikt zeer veel water. Alleen al voor het spoelen van de toiletten en het besproeien van de stoffige zandwegen rondom het terrein zijn vele tienduizenden liters nodig. Het heeft daarvoor haar eigen regenwaterreservoirs. Maar wat indien deze bij een droge editie ontoereikend zouden zijn?





Rotselaars burgemeester Dirk Claes (CD&V) kwam daarom gisteren met het idee voor een 'waterbank' op de proppen. "Toevallig belde een misnoegde burger mij. Dat hij het toch schandalig vond dat er bij de bouwwerken voor een groot nieuw woonproject met de droogzuiging zoveel opgepompt grondwater in de riool verdween. De twee stellingen brachten me bij het idee voor een 'waterbank' waarin wie een tekort aan water heeft in contact wordt gebracht met wie er teveel van heeft. In de praktijk zal Rock Werchter nu reeds, indien nodig, tankwagens kunnen gaan vullen aan de bouwwerf, waar men trouwens op een waterader is gestoten."





Claes legde het voorstel ook al voor aan de directie van de Watergroep, die meteen enthousiast was. (SPK)