Briljanten huwelijk voor Henri en Martha 12 april 2018

02u25 0

Henricus Vander Elst en Martha Van de Leest uit de Grotestraat in Werchter trouwden op 11 april 1953 in het Antwerpse Houtvenne en vieren dus hun briljanten huwelijksverjaardag. Henri (91), die al zijn hele leven in de Grotestraat woont, leerde Martha (91) uit Betekom (Begijnendijk) op de kermis kennen. Samen runden ze vele jaren een eigen landbouwbedrijf waar vooral asperges en witloof werden geteeld. Het koppel kreeg twee zonen en evenveel dochters. Er kwamen ook negen kleinkinderen en al acht achterkleinkinderen.











(SPK)