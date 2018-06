Briljanten huwelijk voor Georges en Angèle 12 juni 2018

Georges Vandezande en Angèle Verstreken uit de Beninksstraat in Wezemaal (Rotselaar) zijn 65 jaar getrouwd.





Georges (88) werd geboren in het huis waar hij nog steeds woont en runde er als landbouwer altijd een eigen gemengd fruitbedrijf met perziken, pruimen, appelen, peren en aardbeien. Angèle (85), die uit Betekom afkomstig is, hielp hem daarbij. Het koppel kreeg twee kinderen en er kwamen vijf kleinkinderen. Er is ook al een achterkleinkind. Als leden van Aksent hebben de jubilarissen altijd graag gefietst en gewandeld.





(SPK)