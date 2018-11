Botsing tussen autobestuurder en fietser ADPW

14 november 2018

13u46 0

Op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar kwam het woensdagochtend omstreeks 8 uur tot een aanrijding tussen een autobestuurder en een fietser. De bestuurder van een Citroën was in de richting van Wezemaal aan het rijden toen deze linksaf wilde slaan naar het Montfortcollege. Daarbij kwam het tot een aanrijding met een voorbijrijdende fietser. Niemand raakte gewond.