Boomhutbewoners terug op begane grond 23 juli 2018

Na bijna een week in een boomhut geleefd te hebben aan jeugdhuis De Floere Bloes in Wezemaal, staan Merel Bollen (21) en haar broer Noud (16) opnieuw op de begane grond. Dat werd zaterdag gevierd met het festival 'Den boom in'.





Het was niet de eerste keer dat een duo vorige week voor zes dagen lief en leed ging delen in de kruin van een boom aan jeugdhuis de Floere Bloes. Maar dat het dit keer om een broer en zus ging, was wel een unicum. "Maar we hebben ons niet verveeld", vertelt Merel. "Elke dag was er wel iets te doen, zoals een gezelschapsspelletjesavond of een cantus. Tussendoor kregen we ook opdrachten om de tijd te doden en serveerden we pintjes aan onze gasten." Alles gebeurde op zo'n vijftien vierkante meter op zeven meter boven de grond. De twee kregen voortdurend gezelschap en eten van mensen uit de buurt. Ook burgemeester Dirk Claes (CD&V) toonde zijn goed hart en trakteerde op ribbetjes met frieten. "Het was heel tof om terug op de grond te staan. Zaterdagavond hebben we tijdens het festival iedereen bedankt voor de goede zorgen. Maar daarna ben ik wel meteen naar huis gereden om te douchen", lacht Merel. 's Avonds ging het festival verder en trakteerde charmezanger Sammy Moore de aanwezigen op een polonaise. Afgesloten werd er met covergroep Tracy Lane. (KAR)