Bloemen Mimosa is 'Vriendelijkste Handelaar 2017' 06 april 2018

Portaalsite Handelsgids.be heeft onlangs de prijzen voor de 'Vriendelijkste Handelaars' van 2017 uitgereikt. Voor de gemeente Rotselaar ging de award naar Bloemen en Tuindecoratie Mimosa uit de Langestraat in Wezemaal. The Java Coffee Company eindigde op de tweede plaats, Bu-V Wijnen op de derde, en Frituur 't Chalet'ke werd tot vierde 'Vriendelijkste Handelaar' van Rotselaar bekroond.





Gastheer van de awarduitreiking, die voor de regio in Rotselaar plaatsvond, was stand-upcomedian William Boeva, die voor de gesmaakte humoristische presentatie zorgde.











(SPK)