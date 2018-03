Bloedinzameling 20 maart 2018

Het Rode Kruis houdt op dinsdag 27 maart een bloedinzameling in Werchter (Rotselaar). Bloedgevers zijn vanaf 18 tot 20.30 uur welkom in de Gemeentelijke Basisschool langs de Sint-Janstraat 82. Ook op de dinsdagen 5 juni en 25 september zijn er tussen dezelfde tijdstippen op die locatie in Werchter bloedinzamelingen. (SPK)