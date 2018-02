Bloedinzameling 07 februari 2018

02u32 0

Het Rode Kruis organiseert op 14 februari een bloedinzameling in Wezemaal. Bloedgevers zijn tussen 18 uur en 20 uur welkom in de Parochiezaal langs de Holsbeeksebaan. Ook op woensdagen 25 april, 11 juli en 24 oktober zijn er op dezelfde tijdstippen bloedinzamelingen in de Parochiezaal. (SPK)