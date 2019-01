Bijzitters wachten nog op vergoeding KAR

25 januari 2019

16u39 0 Rotselaar Een 600-tal leden van stem- en telbureaus van de lokale verkiezingen van zondag 14 oktober in Vlaams-Brabant wachten nog altijd op hun vergoedingen voor de burgerplicht die ze die dag als voorzitter of bijzitter hebben gepresteerd. Ook in Rotselaar zijn nog niet alle betalingen gebeurd.

Door een menselijke fout is de overdracht van de gegevens van die leden van kiesbureaus tussen de provincie Vlaams-Brabant en bpost niet verlopen zoals het hoort. Begin volgende week zou iedereen zijn vergoeding moeten gekregen hebben. In gemeenten waar op papier gestemd werd, hebben voorzitter, secretaris en bijzitters van de stem- en telbureaus recht op een presentiegeld van 19 euro, in gemeenten waar digitaal werd gestemd, gaat het om 27 euro. Voor de overgrote meerderheid van de gemeenten - op tien na - is alles in november overgemaakt en uitbetaald. Voor zo’n 6.600 voorzitters, secretarissen en bijzitters liep alles normaal. Voor een tiental gemeenten ontbraken de juiste gegevens van een 600-tal kiesbureauleden. Het gaat om de kiesbureauleden van de gemeenten Rotselaar, Leuven, Boutersem, Herent, Beersel, Kraainem en Roosdaal. “Dat komt door een menselijke fout”, vult Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van bpost, aan. “De gegevens zijn opgehaald door een chauffeur die voor het eerst werd ingeschakeld voor het ophalen en overbrengen van die zending, en de chauffeur heeft de gegevens op een verkeerde dienst afgeleverd.”