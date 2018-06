Bestuurster valt in slaap en crasht 30 juni 2018

Een 48-jarige vrouw uit Rotselaar is donderdag rond 14 uur met haar Peugeot gecrasht op de Haachtsebaan in Keerbergen. De vrouw raakte van de baan en kwam in een omheining terecht.





Vermoedelijk viel de veertiger in slaap. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden. De auto was rijp voor de schroothoop. (KAR)