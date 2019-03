Bestuurster gaat over de kop en belandt in voortuin Kim Aerts

02 maart 2019

18u29 7 Rotselaar In de Grotestraat in Werchter is zaterdagnamiddag een bestuurster met haar bestelwagen over de kop gegaan. Ze belandde in een voortuin.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17 uur. De bestuurster reed met hoge snelheid op de Grotestraat in de richting van Werchter. Ze miste een flauwe bocht en reed door een omheining van een weide. Daar raakte ze een boordsteen, waardoor de bestelwagen over de kop ging. Ze werd lichtgewond en in shock afgevoerd. De bewoners waren op dat moment niet thuis. “Nog twee meter verder en ze lag in mijn slaapkamer”, reageert een bewoner van het huis. “We wonen hier nog maar twee weken. Gelukkig is er geen schade aan de woning zelf.” De straat werd even afgesloten tot de MUG en ambulance vertrokken waren. De beschadigde wagen werd getakeld.