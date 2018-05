Bestelwagen schept motorrijder met passagier 18 mei 2018

Een bestelwagen is gisteravond rond 21 uur in aanrijding gekomen met een motorrijder en passagier op de Vijfde Liniestraat in Rotselaar. De bestuurder van de bestelwagen Mercedes kwam van het dorpscentrum en sloeg linksaf, maar had de motorrijder, die in de richting van Wijgmaal reed, niet gezien. De motorrijder schampte tegen de rechterflank van de camionette en kwam ten val. De slachtoffers zouden vader en dochter zijn. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de eerste vaststellingen zouden hun verwondingen al bij al meevallen. Een deel van de Vijfde Liniestraat werd een tijd afgezet waardoor het verkeer in beide richtingen om moest rijden. (KAR)