Bejaarde vrouw laat het leven in chaletbrand 26 mei 2018

02u30 1 Rotselaar Nicole De Maere, een alleenstaande, bejaarde vrouw is vrijdagnamiddag overleden bij een chaletbrand in Hinderenberg in Werchter.

De Leuvense brandweer kreeg iets voor 16 uur de melding dat er vlammen door de kleine, stenen chalet sloegen, maar de spuitgasten uit de Haachtse voorpost kwamen uiteindelijk te laat om het leven van de vrouw te redden. Toen zij ter plaatse kwamen, vonden zij vrijwel onmiddellijk de brandhaard aan de achterzijde van de woning. Toen stelden zij al vast dat de dame overleden was. De hulpdiensten vermoeden dat de dame gestikt is door de vrijgekomen rook. Zij laat een dochter achter. De brandweerlieden uit de Haachtse voorpost hadden, samen met hun collega's uit Leuven, het vuur snel onder controle aangezien het om een kleine woning gaat. De omstandigheden van de brand zijn vooralsnog onduidelijk. Het Leuvense parket stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te bepalen. De politie stelde tijdens de brand een veiligheidszone in om de hulpdiensten zo optimaal hun werk te laten doen. (KAR/ADPW)