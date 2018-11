Banden Suzuki platgestoken op Marc Muntenplein ADPW

22 november 2018

De bestuurder van een lichte vrachtauto van het merk Suzuki stelde woensdagavond omstreeks 21.30 uur vast dat de vier banden van zijn wagen waren platgestoken. Dat gebeurde aan het Marc Muntenplein in Rotselaar. Per band was er een duidelijk steekspoor zichtbaar. Het is niet duidelijk wie de dader is.