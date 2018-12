Auto sneuvelt in garagebrand ADPW

29 december 2018

18u59

De Leuvense brandweer rukte vrijdagmiddag omstreeks 13 uur uit voor een uitslaande brand in een tuinhuis in de Bessenlaan in Rotselaar. Eenmaal ter plaatse gekomen bleek het om een garage met daarin een wagen te gaan. De garage ging volledig in vlammen op. De auto kon niet gered worden. Bij het brandje vielen geen gewonden.