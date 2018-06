Auto meermaals over de kop na botsing met schoolbus 02 juni 2018

Een 42-jarige man uit Ganshoren is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaargewond geraakt toen hij met zijn Renault Mégane op de E314 in Rotselaar inreed op een autocar met Duitse schoolkinderen. Dat gebeurde omstreeks 00.45 uur in de richting van Genk. De kinderen kwamen er met de schrik vanaf en de autocar kon, ondanks de zware schade achteraan, een halfuurtje na de vaststelling van de feiten alweer verder rijden nadat ze zich op een parking even verderop in veiligheid hadden gebracht. De wagen van de man was er erger aan toe. Die werd volledig ingedrukt bij de aanrijding en ging meerdere malen over de kop. Hij werd met een afgerukte arm en een geperforeerde darm naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde nooit in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen is nog onduidelijk. De autostrade werd gedeeltelijk afgesloten door het ongeval. (ADPW)