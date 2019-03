Auto belandt op vangrails op E314 ADPW

05 maart 2019

16u42

Op de E314 in Rotselaar is de bestuurder van een Peugeot met zijn aanhangwagen om een nog onbekende reden tegen de vangrail gereden. De man liep daarbij als bij wonder geen ernstige verwondingen op. Dat gebeurde aan het tankstation. Het verkeer richting Leuven moest daardoor over een rijstrook. Aan de andere kant ontstond een kijkfile. De Peugeot moest getakeld worden.