Archeologisch vooronderzoek bouw in Wingevallei niet langer noodzakelijk 18 juli 2018

Goed nieuws voor wie in de Wingevallei in Rotselaar of Holsbeek wil bouwen. De afgebakende archeologische zone waarbinnen sinds 2016 bijna uitsluitend nog na een uitgebreid, en kostelijk, archeologisch vooronderzoek kon worden gebouwd, is aanzienlijk verkleind. Dat heeft minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) beslist. De aanpassing kwam er na de vele bezwaarschiften die door grondeigenaars werden ingediend. "Als rechtstreeks gevolg van de lokalen opwerpingen is de zone zo verkleind dat enkel het natuurgebied en een kleine zone landbouwgebied nog binnen de afbakening vallen", zegt Veerle Lauwers van de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst WinAr. "Op die manier blijven de bebouwbare percelen van een archeologisch onderzoek gevrijwaard."





Bouwers van wie de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat, zullen dus niet langer een zogenaamde archeologienota bij de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning moeten toevoegen. (SPK)