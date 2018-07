André en Lisette zijn 50 jaar gehuwd 17 juli 2018

André Verhaegen en Lisette Aerts uit de Hellichtstraat in Rotselaar waren op 13 juli precies 50 jaar getrouwd. André (72) werd geboren in Rotselaar en werkte eerst 12 jaar als postontvanger. 43 jaar geleden werd hij daarnaast ook verslaggever bij Het Laatste Nieuws, wat hij tot op dit moment nog steeds is voor onze sportredactie. Lisette (69) groeide op in Rotselaar-Heikant en werkte eerst 10 jaar in een confectiebedrijf. Daarna maakte ze schoon in De Post in Rotselaar. Er kwamen een dochter en drie kleinkinderen. André speelde 16 seizoenen in de eerste ploeg van Rapide Wezemaal en was vervolgens vijf jaar speler-trainer bij VK Holsbeek. Sindsdien is hij bestuurslid bij Rapide Wezemaal. Lisette heeft altijd graag handwerk gedaan.





(SPK)