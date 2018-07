André en Jeannine zijn gouden koppel 12 juli 2018

02u30 0

André Beckers en Jeannine Schepers uit het Hoogland in Werchter (Rotselaar) zijn 50 jaar getrouwd. André (71) is afkomstig uit Werchter en werkte 30 jaar als buschauffeur bij De Lijn, waarvoor hij vooral de lijnen Keerbergen-Brussel en Kortenberg-Zaventem deed.





Jeannine (67) groeide op in Haacht en zorgde voor het huishouden en hun twee zonen. Er kwamen ook vier kleinkinderen. André was voorzitter van SK Plenke en actief bij de Haachtse motorcross. Nu neemt hij samen met de zoon nog met diens volbloedpaarden aan schoonheidswedstrijden deel. Jeannine houdt van puzzelen en tv kijken.





(SPK)