Alfons en Mathilda vieren briljanten huwelijk 14 augustus 2018

Alfons Smets en Mathilda Peeters uit Rotselaar zijn 65 jaar getrouwd. Dat werd gevierd in Woonzorgcentrum De Wyngaert, waar de briljanten jubilarissen verblijven.





Fons (87) werd geboren in Holsbeek en werkte bij de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en voor Melkerij Lacsoons in Rotselaar. Mathilde (88) werd geboren in Wezemaal en werkte bij Philips in Leuven. Het koppel had thuis ook nog een kippenkwekerij met zo'n 3.000 stuks pluimvee. Er kwamen twee dochters en ook één kleindochter. Fons was altijd muzikant en speelde zowel op tuba als trombone.











(SPK)