Agressieve zwartrijder opgepakt 02u26 0

Rotselaar





Een 20-jarige man uit Rotselaar werd donderdagavond even voor 21 uur opgepakt nadat hij op de Diestsesteenweg op een bus van De Lijn door controleurs werd betrapt op zwartrijden. De man probeerde er vandoor te gaan en duwde daarvoor één van de lijncontroleurs opzij. Samen met zijn collega slaagde hij er in de zwartrijder tegen de grond te werken en vast te houden tot de politie aanwezig was. Hij werd geboeid overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek en het opstellen van een proces-verbaal voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan personeel van een openbare dienst. De twintiger bleek geen onbekende te zijn voor de politie. (ADPW)