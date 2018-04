Agressieve man laat vriendin bewusteloos achter aan nachtwinkel 25 april 2018

02u51 0 Rotselaar Een dertiger uit Rotselaar is veroordeeld tot een celstraf van 10 maanden met uitstel voor partnergeweld.

G.C. (38) was op 2 februari vorig jaar met zijn partner voor een cafébezoek afgezakt naar Leuven met de bus. Op de terugrit kwam het tot een ruzie tussen het koppel. Ze stapten af in Tremelo maar daar kreeg de vrouw meerdere vuistslagen van C. Ze viel voor een nachtwinkel in zwijm terwijl haar partner zijn braspartij verder zette in een snookerbar. Naar eigen zeggen had hij haar enkel een duw gegeven. Ze werd gevonden door agenten. De vrouw bloedde aan haar hand, had een open wonde aan de kin, schaafwonden en zwellingen in het gelaat. De politie moest in het verleden al meermaals tussenkomen voor huiselijke ruzies bij het koppel. De man kwam eerder ook al in aanraking met het gerecht voor geweldpleging. Ondertussen zouden ze nog altijd een koppel vormen. De celstraf is met uitstel als de hij zich verder laat behandelen en de alcohol afzweert. De boete van 800 euro is voor de helft effectief. (KAR)