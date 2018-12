Achttien maanden cel gevraagd voor sportdokter die ozontherapie gebruikt Stefan Van de Weyer

11 december 2018

15u07 0 Rotselaar Achttien maanden cel is de gevraagde straf die het Leuvense openbare ministerie vordert tegenover een 54-jarige sportarts uit Rotselaar. Hij had twintig sporters uit zes disciplines gedurende vier jaar behandeld met ozontherapie, volgens het parket door het intraveneus toedienen van bloeddoping. Niets daarvan vond de verdediging, het was geen volbloed, maar het waren afvalstoffen die in de spieren terecht kwamen en nooit in de bloedsomloop. Hij gebruikte dus geen ongeoorloofde methode, klonk het bij hen.

Het is al een hele soap geweest rond dit dossier, waarin alle betrokken sporters al zijn vrijgepleit. Enkel C.M. zat nog op de beklaagdenbank. Omdat de kamer van drie rechters onvoldoende waren ingelicht over het gegeven of de vijftiger zich te goed deed aan ongeoorloofde praktijken of niet, schakelden ze een jaar geleden een deskundige in de materie in, zijn conclusie was klaar.

Het ging om bloeddoping volgens de procureur des konings. “Je hebt een methode om ozon rechtstreeks en ééntje om dat onrechtstreeks in de bloedomloop te krijgen. Het valt nooit honderd procent te controleren dat dit intravasculair zal gebeuren. Je kan bij een injectie altijd accidenteel een bloedvat raken. Dat risico is reëel, er kan volgens de conclusie dus niet uitgesloten worden dat er een fractie volbloed in de bloedsomloop terecht komt. Het risico daarop kan niet mathematisch bepaald worden. Dat er een prestatiebevorderende methode werd toegepast, blijkt uit het dossier. Daarom handhaaf ik mijn vorige vordering van achttien maanden cel”, sprak het openbaar ministerie.

Advocaat Toon Muysewinkel betreurde dat de procureur bewust enkele zaken bleef ontkennen in het onderzoek. “De verklaringen van de ondervraagde cliënten van deze dokter waren niet rechtsgeldig, gezien ze niet werden afgenomen met bijstand van een raadsman. Deze kunnen dus niet als bewijs tegen een derde, onze cliënt, dienen. Op medisch vlak is de methode van de dokter perfect verantwoord, het komt duidelijk naar voren dat ozon geen prestatiebevorderend effect heeft. Ozon toebrengen heeft niets te maken met bloeddoping. In dit geval gaat het om kleineigen bloedtherapie, waarin er bloed wordt afgenomen, het wordt behandeld met ozon en deels heringebracht door een intramusculaire injectie. Er wordt trouwens geen volbloed ingebracht, maar afvalstoffen van het afbraakproces. Het is geen verboden methode en er is geen bewijs daartoe om iets anders te beweren”, motiveerde meester Muysewinkel.

Advocaat Pascal Nelissen Grade vroeg met overtuiging de vrijspraak in een dossier waarin er volgens hem heel weinig van overbleef. “In deze zaak was er sprake van bekende sporters. Indien dat niet het geval was geweest, had hij hier mogelijk niet voor de rechtbank gestaan. Hij wordt als zondebok bekeken terwijl er juridisch gezien geen bewijzen bestaan. Ze willen op medisch vlak deze dokter pakken en in de media scoren. Er was geen sprake van het toedienen van bloed in de aders, wel van het inbrengen van afvalstoffen in de spieren. Hij handelde niet intentioneel, ik vraag met veel vertrouwen de vrijspraak gezien er van dit aanvankelijk grote dossier heel weinig overblijft.”

Of de gekende sportdokter al of schuldig zal zijn, beslissen de drie rechters in hun vonnis op 15 januari.