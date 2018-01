Achterbouw onbewoonbaar na brand 02u32 0

De Leuvense brandweer rukte in de nacht van donderdag op vrijdag, omstreeks 2 uur, uit voor een brand in de Langestraat in Wezemaal.





Door een technische fout aan de boiler ontstond er brand in de badkamer in de achterbouw van de woning. Daar was een man bezig met het uitvoeren van renovatiewerken. Door het snelle optreden van de brandweer bleef de schade in de rest van de woning beperkt.





De achterbouw werd onbewoonbaar verklaard. De bewoners werden geadviseerd om de nacht elders door te brengen. (ADPW)