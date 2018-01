Acht illegalen drinken deel van lading bier op 22 januari 2018

02u34 0 Rotselaar Op de parking langs snelweg E314 in Rotselaar werden vrijdagnacht acht illegalen opgepakt. Het zou gaan om vluchtelingen uit het Oost-Afrikaanse land Eritrea.

De chauffeur van een vrachtwagen belde de politie nadat er mannen in de oplegger waren geklommen. Daar zouden ze een deel van de lading bier hebben opgedronken. De politie kon de acht mannen uit de vrachtwagen halen en oppakken. Een onbekend aantal andere vluchtelingen sloeg op de vlucht en verdween in het bos.





Meer maatregelen

De politievakbonden blijven ondertussen maatregelen vragen aan de regering omdat het probleem van inklimmingen in vrachtwagens op parkeerterreinen alsmaar erger wordt de laatste tijd. Ook burgemeester Dirk Claes (CD&V) van Rotselaar luidde vorige week de alarmbel. In Rotselaar zijn er tot op heden geen gewelddadige incidenten gemeld zoals dat wel het geval was op de parking in Groot-Bijgaarden. Daar liepen twee agenten verwondingen op na een confrontatie met een veertigtal vluchtelingen.





(BMK)